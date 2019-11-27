Кабмин уволил заместительницу Криклия, которая якобы посягала на его кресло

Кабинет министров 27 ноября уволил с должности замминистра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Александру Клитину.

Источник: пресс-служба КМУ в комментарии "Украинской правде", Facebook-страница нардепа Алексея Гончаренко

Детали: Информацию об увольнении "Украинской правде" подтвердили в Кабмине.

Нардеп "Европейской солидарности" Гончаренко отметил, что чиновницу уволили по представлению министра Владислава Криклия.

По словам Гончаренко, на его вопрос о причинах увольнения Клитиной, премьер Алексей Гончарук отвечать не захотел, однако якобы сказал: "Чтобы не делать хайп".

Сам министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал, ведь сейчас находится вместе с президентом в Литве в рамках официального визита.

Что было раньше: Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что на следующем заседании Кабинета министров будет просить об увольнении заместителя по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной.

Сама Клитина заявила, что с должности уходить не собирается. Она считает, что у скандала с якобы ее попаданием на должность через постель есть заказчики и что она будет подавать в суд.

Предыстория:

19 ноября в сеть слили запись разговора депутатов от "Слуги народа" в Кривом Роге, где они обсуждают замминистра инфраструктуры Владислава Криклия Клитину, которая якобы попала на должность "через постель".

Кроме того, якобы Клитина переписывалась с пранкером Джокером, где писала о коррупции в транспортной отрасли и о том, что атаку на нее связывает с нардепом прошлого созыва от БПП Андреем Вадатурским и председателем "Укрзализныци" Евгением Кравцовым.

Клитина после совета Джокера написала пост в Facebook о том, как любит свою семью и выложила фото мужа с сыном.

Также в переписке Клитина рассказывала, что ей тяжело работать с Криклием, что он ее "подвинул", чтобы она не занималась "Укрзализныцей", где "они что-то мутят с тендерами на локомотивы", что Криклий "агрессивно реагирует", когда она на что-то обращает его внимание и предлагает менять людей.

Также Клитина писала, что она сможет "потянуть министерство", готова об этом говорить с президентом Владимиром Зеленским, но на предложение подготовить материалы на Криклия, которым, по словам Джокера, "недоволен первый", отвечала "Ну, я не знаю, как-то не хорошо будет сливать своего шефа".