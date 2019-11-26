Європарламент схвалив збільшення квоти на експорт птиці з України

Європарламент на сьогоднішньому засіданні ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною щодо збільшення квоти для безмитного експорту м'яса птиці з України.

Про це повідомляє Agroportal з посиланням на повідомлення Європарламенту.

Резолюцію підтримали 444 євродепутата, проти - 128, 74 - утрималися.

Члени Європарламенту закликали Україну повністю дотримуватися торговельної угодт про добре співробітництво між ЄС і Україною.

Згідно з цим, стандарти безпеки харчових продуктів і здоров'я поширюються на всі товари, що імпортуються в ЄС.

Відтепер, новий режим птахівництва зобов'язує обробляти курячі грудки без залишку кісток. Експорт курячого м'яса буде проходити за єдиною тарифною лінією і збільшить обсяги, які Україна зможе експортувати в ЄС без тарифів.

Після того, як українські експортери вичерпають безмитну квоту, їм доведеться платити мита за додаткові обсяги експорту в ЄС.

Змінений режим набуде чинності після схвалення Радою і після того, як Україна ратифікує угоду.

В Європарламенті зазначили, що імпорт курячої грудки з частиною крила з України збільшився майже в 15 разів до 55 тис. т з 2016 по 2018 рік.

Продукція продавалася значно дешевше, ніж аналогічні продукти ЄС.

З 2016 та 2017 років рр. м'ясо птиці, імпортоване з України, становило 1,1% від загального обсягу імпорту птиці з ЄС.

Нагадаємо, у березні Єврокомісія досягла домовленості з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті обмежити неконтрольоване ввезення курятини в ЄС.

Рішення стосувалося ситуації, якою незадоволені європейські фермери. Йдеться про знайдений українською компанією "Миронівський хлібопродукт" спосіб обійти жорсткі обмеження на імпорт курячого філе в ЄС.

Зрештою, Євросоюз збільшив безмитні квоти на курятину з України і закрив лазівку компанії мільярдера Юрія Косюка.

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