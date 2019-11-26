Европарламент одобрил увеличение квоты на экспорт птицы из Украины

Европарламент на сегодняшнем заседании ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной относительно увеличения квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины.



Об этом сообщает Agroportal со ссылкой на сообщение Европарламента.

Как говорится в сообщении, резолюцию поддержали 444 евродепутата, против — 128, 74 — воздержались.

Члены Европарламента призвали Украину полностью соблюдать торговое соглашение о хорошем сотрудничестве между ЕС и Украиной.

Согласно этому, стандарты безопасности пищевых продуктов и здоровья распространяются на все товары, импортируемые в ЕС.

Отныне, новый режим птицеводства обязует обрабатывать куриные грудки без остатка костей. Экспорт куриного мяса будет проходить по единой тарифной линии и увеличит объемы, которые Украина сможет экспортировать в ЕС без тарифов.

После того, как украинские экспортеры исчерпают беспошлинную квоту, им придется платить пошлины за дополнительный экспорт в ЕС.

Измененный режим вступит в силу после одобрения Советом и после того, как Украина ратифицирует соглашение.

В Европарламенте отметили, что импорт куриной грудки с частью крыла из Украины увеличился почти в 15 раз до 55 тыс. т с 2016 по 2018 год.

Продукция продавалась значительно дешевле, чем аналогичные продукты ЕС.

В 2016 и 2017 гг. мясо птицы, импортированное из Украины, составляло 1,1% от общего объема импорта птицы из ЕС.

Напомним, в марте Еврокомиссия достигла договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли с целью ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС.

Решение касалось ситуации, которой недовольны европейские фермеры. Речь идет о найденном украинской компанией "Мироновский хлебопродукт" способе обойти жесткие ограничения на импорт куриного филе в ЕС.

В конце концов, Евросоюз увеличил беспошлинные квоты на курятину из Украины и закрыл лазейку компании миллиардера Юрия Косюка.

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