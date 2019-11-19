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"Бобовище", "ІЗОТОП" та шовкорадгосп — Милованов показав 43 держкомпанії, де звільнили керівництво

Вівторок, 19 листопада 2019, 17:15

Міністр економіки Тимофій Милованов оприлюднив список 43 державних компаній, де було змінено керівництво.

Відповідну інформацію він розмістив на своїй Facebook-сторінці.

Як повідомляється, на всіх держпідприємствах назначені в.о , та буде проведений конкурс на нового голову. 

Серед компаній: Укрпатент, Електронмаш, Дніпровський електровозобудівний завод, Національний офіс інтелектуальної власності.

Повний перелік в публікації міністра:

Економічна правда

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