"Бобовище", "ІЗОТОП" та шовкорадгосп — Милованов показав 43 держкомпанії, де звільнили керівництво
Вівторок, 19 листопада 2019, 17:15
Міністр економіки Тимофій Милованов оприлюднив список 43 державних компаній, де було змінено керівництво.
Відповідну інформацію він розмістив на своїй Facebook-сторінці.
Як повідомляється, на всіх держпідприємствах назначені в.о , та буде проведений конкурс на нового голову.
Серед компаній: Укрпатент, Електронмаш, Дніпровський електровозобудівний завод, Національний офіс інтелектуальної власності.
Повний перелік в публікації міністра:
Економічна правда
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