"Бобовище", "ИЗОТОП" и шелкосовхоз — Милованов показал 43 госпредприятия, где уволили руководство
Вторник, 19 ноября 2019, 17:15
Министр экономики Тимофей Милованов обнародовал список 43 государственных компаний, где сменили руководство.
Соответствующую информацию он разместил на своей Facebook-странице.
Как сообщается, на всех госпредприятиях назначены и.о., и будет проведен конкурс на нового председателя.
Среди компаний: Укрспирт, Укрпатент, Электронмаш, Днепровский электровозостроительный завод, Национальный офис интеллектуальной собственности.
Полный список в публикации министра:
Экономическая правда
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