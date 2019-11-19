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"Бобовище", "ИЗОТОП" и шелкосовхоз — Милованов показал 43 госпредприятия, где уволили руководство

Вторник, 19 ноября 2019, 17:15

Министр экономики Тимофей Милованов обнародовал список 43 государственных компаний, где сменили руководство.

Соответствующую информацию он разместил на своей Facebook-странице.

Как сообщается, на всех госпредприятиях назначены и.о., и будет проведен конкурс на нового председателя.

Среди компаний: Укрспирт, Укрпатент, Электронмаш, Днепровский электровозостроительный завод, Национальный офис интеллектуальной собственности.

Полный список в публикации министра:

Экономическая правда

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