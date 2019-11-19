"Бобовище", "ИЗОТОП" и шелкосовхоз — Милованов показал 43 госпредприятия, где уволили руководство

Одна из самых больших проблем столицы — хаотичная застройка, перекос в сторону строительства жилья, не обеспеченного транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой. Комфорт отходит на второй план. Причем тут генплан Киева и что с ним не так? (укр)