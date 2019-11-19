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Зеленський підписав закон про заборону на вирубку ялицево-букових лісів Карпат

Вівторок, 19 листопада 2019, 16:43

Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону суцільної вирубки ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Закон пропонує встановити заборону на проведення суцільних рубок в гірських ялицево-букових деревостанах, суцільних рубок головного користування та будь-яких інших суцільних рубок в високогірних лісах, в лісах в лавинонебезпечних та селенебезпечний басейнах і в берегозахисних ділянках лісу в Карпатському регіоні України.

Ініціатива не торкнеться розробки суцільних вітровалів і буреломів, а також пошкоджених хворобами та шкідниками насаджень.

Як повідомляється у пояснювальній записці, закон дозволить уникнути ситуацій, коли під виглядом проведення санітарних рубок, суцільним методом вирубується значна частина ялице-букових деревостанів.

Нагадаємо:

Відповідний закон Рада ухвалила 30 жовтня 2019 року. Тоді за нього проголосував 301 депутат.

Економічна правда

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