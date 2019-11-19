Зеленский подписал закон о запрете на вырубку елово-буковых лесов Карпат

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете сплошной вырубки елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Закон предлагает установить запрет на проведение сплошных рубок в горных елово-буковых древостоях, сплошных рубок главного пользования и любых других сплошных рубок в высокогорных лесах, в лесах в лавиноопасных и селеопасных бассейнах и в берегозащитных участках леса в Карпатском регионе Украины.

Инициатива не коснется разработки сплошных ветровалов и буреломов, а также поврежденных болезнями и вредителями насаждений.

Как сообщается в пояснительной записке, закон позволит избежать ситуаций, когда под видом проведения санитарных рубок, сплошным методом вырубается значительная часть елово-буковых древостоев.

Напомним:

Соответствующий закон Рада приняла 30 октября 2019 года. Тогда за него проголосовал 301 депутат.

Экономическая правда