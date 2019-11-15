Уряд змінив керівництво Укрпатенту

В органах регулювання інтелектуальною власністю відбулось перезавантаження керівництва, було звільнено керівника Укрпатенту, керівника департаменту інтелектуальної власності Мінекономіки, та керівника Національного офісу інтелектуальної власності.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.

"Повністю перезавантажено керівництво в органах регулювання інтелектуальною власністю. Сьогодні звільнено керівника Укрпатенту, керівника департаменту інтелектуальної власності Мінекономіки, та керівника Національного офісу інтелектуальної власності (за власним бажанням)", - написав Милованов.

Він зазначив, що це реакція на звернення колективу Укрпатенту та відгуки і скарги галузі.

Як відомо, генеральним директором Укрпатенту був Андрій Кудін.

Економічна правда