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Правительство поменяло руководство Укрпатента

Пятница, 15 ноября 2019, 12:45

В органах регулирования интеллектуальной собственностью состоялась перезагрузка руководства, был уволен руководитель Укрпатента, руководитель департамента интеллектуальной собственности Минэкономики, и руководитель Национального офиса интеллектуальной собственности.

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Полностью перезагружено руководство в органах регулирования интеллектуальной собственностью. Сегодня уволен руководитель Укрпатента, руководитель департамента интеллектуальной собственности Минэкономики, и руководитель Национального офиса интеллектуальной собственности (по собственному желанию)", - написал Милованов.

Он отметил, что это реакция на обращение коллектива Укрпатента и отзывы и жалобы области.

Как известно, генеральным директором Укрпатента был Андрей Кудин.

Экономическая правда

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Минэкономики

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