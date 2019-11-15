Правительство поменяло руководство Укрпатента

В органах регулирования интеллектуальной собственностью состоялась перезагрузка руководства, был уволен руководитель Укрпатента, руководитель департамента интеллектуальной собственности Минэкономики, и руководитель Национального офиса интеллектуальной собственности.

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Полностью перезагружено руководство в органах регулирования интеллектуальной собственностью. Сегодня уволен руководитель Укрпатента, руководитель департамента интеллектуальной собственности Минэкономики, и руководитель Национального офиса интеллектуальной собственности (по собственному желанию)", - написал Милованов.

Он отметил, что это реакция на обращение коллектива Укрпатента и отзывы и жалобы области.

Как известно, генеральным директором Укрпатента был Андрей Кудин.

Экономическая правда