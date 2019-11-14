В Укрзалізниці назвали розмір середньої зарплати

Розмір середньої зарплати в "Укрзалізниці" станом на вересень 2019 року становив 12 435 гривень.

Про це заявив член правління УЗ Желько Марчек на зустрічі з представниками залізничників, передає пресслужба компанії.

В УЗ наголосили, що інформація про скорочення 120 тисяч працівників не відповідає дійсності.

Під час зустрічі у Офісі президента УЗ досягла домовленості між Офісом, Кабміном та профспілками про створення робочої групи для опрацювання питань чисельності персоналу.

До неї увійдуть представники профспілок, Укрзалізниці, Міністерства фінансів, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства інфраструктури.

Сторони також обговорили питання виплати так званої 13-ої зарплати за підсумками 2018 року.

"Проблема в тому, що Укрзалізниця, як юридична особа, за результатами 2018 року не виконала плановий показник із чистого прибутку, який є обов’язковою умовою для виплати річної винагороди.

Однак з метою підтримки працівників за результатами переговорів фінансовій службі доручено віднайти кошти на виплату річної винагороди вже в грудні. Відповідне рішення правління буде ухвалене найближчим часом",- сказав Марчек.

За його словами, учасники зустрічі також домовились про спільне напрацювання змін у закон "Про залізничний транспорт".

Економічна правда