В Укрзализныце назвали размер средней зарплаты

Размер средней зарплаты в "Укрзализныце" по состоянию на сентябрь 2019 года составила 12 435 гривен.

Об этом заявил член правления УЗ Желько Марчек на встрече с представителями железнодорожников, передает пресс-служба компании.

В УЗ подчеркнули, что информация о сокращении 120 тысячах сотрудников не соответствует действительности.

Во время встречи в Офисе президента УЗ достигла договоренности между Офисом, Кабмином и профсоюзами о создании рабочей группы для проработки вопросов численности персонала.

В нее войдут представители профсоюзов, Укрзализныци, Министерства финансов, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства инфраструктуры.

Стороны также обсудили вопросы выплаты так называемой тринадцатой зарплаты по итогам 2018 года.

"Проблема в том, что Укрзализныця, как юридическое лицо, по результатам 2018 года не выполнила плановый показатель из чистой прибыли, который является обязательным условием для выплаты годового вознаграждения.

Однако с целью поддержки работников по результатам переговоров финансовой службе поручено найти средства на выплату годового вознаграждения уже в декабре. Соответствующее решение правления будет принято в ближайшее время", - сказал Марчек.

По его словам, участники встречи также договорились о совместной наработке изменений в закон "О железнодорожном транспорте".

Экономическая правда