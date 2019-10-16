Сербія і Молдова починають відбирати ринки в українських виробників яблук — експерт

У сезоні 2019/20 років українські виробники яблук можуть не тільки втратити обсяги експорту продукції, але й репутацію надійного партнера на міжнародних ринках.

Про це у своєму блозі на EastFruit написав економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Андрій Ярмак.

"Те, як поводяться зараз багато українських садівників, говорить про їх повне нерозуміння функціонування світового ринку свіжих фруктів і своєї ролі в ньому.

Відсутність сили волі до співпраці і кооперації внаслідок взаємної недовіри роблять кожного окремого українського садівника абсолютно непомітною розмінною фігурою світового ринку фруктів", - підкреслив Ярмак.

"І ось коли до них зараз звертаються іноземні покупці з країн, де українське яблуко вже полюбили і дізналися навіть споживачі, з проханням зробити пропозицію, що вони отримують у відповідь?

А у відповідь вони отримують мовчання, що абсолютно неприпустимо в побудові відносин з тими, хто може допомогти тобі конвертувати зусилля по вирощуванню і виробничі витрати в живі гроші. Або ж покупці отримують у відповідь якісь загальні фрази про те, що ось мовляв, "ми поки не готові зробити пропозицію по ціні, але ми таке класне підприємство, на підтвердження чого прикладаємо до цього листа каталог з фотографіями наших дерев і сховищ розміром в 10 мегабайт".

Я це не вигадую – це те, що мені іноді пересилають імпортери, яких я пару років поспіль переконував, що з Україною працювати можна, і що це перспективно",- додав експерт.

За його словами, така поведінка українських виробників з закордонними бізнес-партнерами продиктована ситуацією, що склалася на внутрішньому ринку українського яблука, де оптом зараз можна продати продукцію середньої якості по 9-11 грн/кг, а преміальну - ще дорожче.

"Але його не пропонують практично взагалі. У той час як роком раніше в цей же час навіть по 4 грн/кг яблуко продавалося вкрай погано.

Відповідно, все якісне яблуко закладене або ж закладається на зберігання, погане продається на внутрішньому ринку, і дуже багато хто вже не вважає важливим думати про експорт і підтримувати напрацьовані раніше зв’язки, чекаючи, що зможуть все продати подорожче навіть на внутрішньому ринку або експортувати, коли ціна на світовому ринку зросте.

Тобто виробники знову віддають перевагу іграм в казино системному маркетингу", - написав Ярмак.

За його словами, Сербія та Молдова на двох експортують до 400 тис тонн яблука в рік.

"Це в 6-7 разів більше, ніж весь український експорт в рекордний сезон. І там урожай яблука в цьому році цілком добрий, в Молдові зібрали навіть більше, ніж в минулому, теж рекордному сезоні.

І ось і Молдова, і Сербія зараз починають активно шукати альтернативні Росії ринки збуту, дивлячись на те, де і як їх шукала Україна. З огляду на те, що українські садівники ігнорують запити покупців, серби і молдавани починають вже відбирати клієнтів у України", - підкреслив економіст.

"Я припускаю, що коли наші садівники відкриють сховища з якісним яблуком і захочуть ініціювати експорт, то інтерес до їх яблука може виявитися нижче їх сьогоднішніх очікувань. Чи зможе внутрішній ринок спожити все вироблене яблуко і заплатити за нього адекватну ціну? В принципі такий варіант не виключений, якщо розтягнути продаж до кінця липня, і якщо припустити, що споживання буде залишатися високим весь цей час.

Однак не варто забувати, що порівняно висока ціна на яблуко буде негативно впливати на споживання, тому експортувати яблуко все-таки доведеться. Тим більше, що за преміальне яблуко можна отримати більш високу ціну і повернути ПДВ", - пояснив Ярмак.