Сербия и Молдова начинают отбирать рынки у украинских производителей яблок — эксперт

В сезоне 2019/20 годов украинские производители яблок могут не только потерять объемы экспорта продукции, но и репутацию надежного партнера на международных рынках.

Об этом в своем блоге на EastFruit написал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.

"То, как ведут себя сейчас многие украинские садоводы, говорит об их полном непонимании функционирования мирового рынка свежих фруктов и своей роли в нем.

Отсутствие силы воли к сотрудничеству и кооперации в результате взаимного недоверия делают каждого отдельного украинского садовника абсолютно незаметной разменной фигурой мирового рынка фруктов", - подчеркнул Ярмак.

"И вот когда к ним сейчас обращаются иностранные покупатели из стран, где украинское яблоко уже полюбили и узнали даже потребители с просьбой сделать предложение, что они получают в ответ?

А в ответ они получают молчание, что абсолютно недопустимо в построении отношений с теми, кто может помочь тебе конвертировать усилия по выращиванию и производственные расходы в живые деньги. Или же покупатели получают в ответ какие-то общие фразы о том, что вот мол, "мы пока не готовы сделать предложение по цене, но мы такое классное предприятие, в подтверждение чего прикладываем к этому письму каталог с фотографиями наших деревьев и хранилищ размером в 10 мегабайт".

Я это не выдумываю - это то, что мне иногда пересылают импортеры, которых я пару лет подряд убеждал, что с Украиной работать можно, и это перспективно", - добавил эксперт.

По его словам, такое поведение украинских производителей с зарубежными бизнес-партнерами продиктовано ситуацией, сложившейся на внутреннем рынке украинского яблока, где оптом сейчас можно продать продукцию среднего качества по 9-11 грн/кг, а премиальную - еще дороже.

"Но его не предлагают практически вообще. В то время как годом ранее в это же время даже по 4 грн/кг яблоко продавалось очень плохо.

Соответственно, все качественное яблоко заложено или закладывается на хранение, плохое продается на внутреннем рынке, и очень многие уже не считают важным думать об экспорте и поддерживать наработанные ранее связи, ожидая, что смогут все продать подороже даже на внутреннем рынке или экспортировать, когда цена на мировом рынке возрастет.

То есть производители снова отдают предпочтение играм в казино системному маркетингу", - написал Ярмак.

По его словам, Сербия и Молдова на двух экспортируют до 400 тыс тонн яблоки в год.

"Это в 6-7 раз больше, чем весь украинский экспорт в рекордный сезон. И там урожай яблока в этом году вполне хороший, в Молдове собрали даже больше, чем в прошлом, тоже рекордном сезоне.

И вот и Молдова, и Сербия сейчас начинают активно искать альтернативные России рынки сбыта, смотря на то, где и как их искала Украины. Учитывая то, что украинские садоводы игнорируют запросы покупателей, сербы и молдаване начинают уже отбирать клиентов в Украины", - подчеркнул экономист.

"Я предполагаю, что когда наши садоводы откроют хранилища с качественным яблоком и захотят инициировать экспорт, то интерес к их яблоку может оказаться ниже их сегодняшних ожиданий. Сможет ли внутренний рынок потребить все производимое яблоко и заплатить за него адекватную цену? В принципе такой вариант не исключен, если растянуть продажу до конца июля, и если предположить, что потребление будет оставаться высоким все это время.

Однако не стоит забывать, что сравнительно высокая цена на яблоко будет негативно влиять на потребление, поэтому экспортировать яблоко все-таки придется. Тем более, что за премиальное яблоко можно получить более высокую цену и вернуть НДС", - пояснил Ярмак.