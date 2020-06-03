Ціни на фрукти та ягоди в Україні знаходяться на історично високому рівні - асоціація
Ціни на фрукти та ягоди на ринку України знаходяться на історично високих рівнях, головна причина - несприятливі погодні умови.
Про це повідомляють аналітики EastFruit та Української плодоовочевої асоціації.
Повідомляється, що найбільше, станом на початок червня, зросли гуртові ціни на суницю садову (полуницю) – в середньому в 2,6 раза.
Кілька хвиль заморозків, остання з яких була в другій половині травня, чого раніше ніколи не було в історії, знищили значну частину врожаю. Тому пропозиція суниці різко знизилася по відношенню до торішнього показника, а ціни, відповідно, залишаються високими.
Майже так само різко, як і суниця, подорожчали черешня і яблуко. Основна частина врожаю черешні загинула внаслідок заморозків.
Також негативний вплив на врожай і його якість надають рясні опади, що пройшли в більшості регіонів країни в останні два тижні.
Ціни ж на яблуко залишалися високими весь сезон через зниження виробництва в 2019 році. На сьогодні запаси яблука в сховищах українських садівників практично повністю вичерпані, і на ринку присутнє переважно імпортне яблуко.
Відповідно, ціни на нього високі. Адже не тільки в Україні, але і в більшості країн Європи, є проблема з урожаєм черешні, ягід та інших ранніх фруктів, що сприяє гарному попиту на яблуко.
Ціни на грушу за рік виросли на 30-35% і зараз на українському ринку можна знайти переважно імпортну грушу.
З імпортних фруктів найменше зросли ціни на банани. Фактично банан за рік подорожчав в середньому на 2-4% в гуртовій торгівлі, що робить його найдоступнішим, після яблука, фруктом. Ціни на лимон зараз в середньому на 25% вище, ніж роком раніше, а на апельсин – на 40% вище.
Попит на ці фрукти різко виріс в розпал пандемії коронакризи, тому ціни на них також залишаються досить високими.
Очікується, що найближчим часом на ринку України збільшиться пропозиція імпортного абрикоса з Туреччини, Узбекистану та Іспанії.
Сади абрикоса в Україні також сильно постраждали від заморозків, і власний врожай власних буде вкрай низьким.
Лохина, за словами фермерів, також постраждала від заморозків, проте, за оцінками УПОА, вступ в плодоношення великих площ лохини в цьому році, має компенсувати фактор зниження врожайності.
Тому загальна пропозиція цієї ягоди може навіть зрости. Відповідно, не виключено, що лохина стане єдиною ягодою, ціни на яку в цьому сезоні будуть нижче, ніж роком раніше.
Економічна правда
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