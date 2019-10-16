Україна та Франція домовились спільно виробляти патрульні катери

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з міністром транспорту Французької Республіки Жан-Батістом Джеббарі домовились про спільне виробництво патрульних катерів для Державної прикордонної служби.

Джерело: пресслужба МВС

Дослівно Аваков: "Ми отримали пропозицію від французької компанії Ocea щодо поставок патрульних катерів для Державної прикордонної служби України, і при цьому важливе саме спільне виробництво таких катерів".