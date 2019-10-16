Україна та Франція домовились спільно виробляти патрульні катери
Середа, 16 жовтня 2019, 09:00
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з міністром транспорту Французької Республіки Жан-Батістом Джеббарі домовились про спільне виробництво патрульних катерів для Державної прикордонної служби.
Джерело: пресслужба МВС
Дослівно Аваков: "Ми отримали пропозицію від французької компанії Ocea щодо поставок патрульних катерів для Державної прикордонної служби України, і при цьому важливе саме спільне виробництво таких катерів".
Деталі: Джеббарі висловив сподівання щодо підписання найближчим часом Меморандуму у цьому проєкті.
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