Украина и Франция договорились совместно производить патрульные катера
Среда, 16 октября 2019, 09:00
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с министром транспорта Французской Республики Жан-Батистом Джеббари договорились о совместном производстве патрульных катеров для Государственной пограничной службы.
Источник: пресс служба МВД
Дословно Аваков: "Мы получили предложение от французской компании Ocea по поставкам патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины, и при этом важно именно совместное производство таких катеров".
Детали: Джеббари выразил надежду на подписание в ближайшее время Меморандума в этом проекте.
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