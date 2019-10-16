Все разделы
Укр / Рус

Украина и Франция договорились совместно производить патрульные катера

Среда, 16 октября 2019, 09:00

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с министром транспорта Французской Республики Жан-Батистом Джеббари договорились о совместном производстве патрульных катеров для Государственной пограничной службы.

Источник: пресс служба МВД

Дословно Аваков: "Мы получили предложение от французской компании Ocea по поставкам патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины, и при этом важно именно совместное производство таких катеров".

Детали: Джеббари выразил надежду на подписание в ближайшее время Меморандума в этом проекте.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Украина Франция

powered by lun.ua
Материалы по теме
Товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить 6 миллиардов долларов - Зеленский 4 октября 2019, 17:29
Беларусь и Украина обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов - Лукашенко 4 октября 2019, 16:08
Обсуждение новой программы сотрудничества продолжится в ближайшие недели — миссия МВФ 27 сентября 2019, 09:18
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!