Авіакомпанія МАУ змінить президента - ЗМІ

Новим президентом авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" стане екс-перший заступник гендиректора аеропорту "Бориспіль" Євгеній Дихне.

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на 2 співрозмовників, близьких до керівництва МАУ.

Зазначається, що президент МАУ Юрій Мірошников, який керував компанією 15 років, залишає посаду - його контракт закінчується 12 вересня 2019 року.

А контракт з Дихне, який стане новим президентом, уже підписаний та набуває чинності 18 вересня.

"Очікується, що новину про кадрові перестановки в МАУ оголосять під час прес-конференції співвласника компанії Арона Майберга, яка відбудеться 9 вересня о 15:00. Її тема: "Про короткострокові і довгострокові плани розвитку авіакомпанії МАУ", - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників видання, зміна менеджменту пов'язана з турбулентністю, яку переживає в останні два роки МАУ, а також негативними фінансовими результатами. "Євген Дихне заходить в компанію як кризовий менеджер, який має стабілізувати ситуацію", - пише Liga.net.

"Сьогодні (9 вересня - ред.) прес-конференція, на ній все скажуть", - заявила прес-секретар перевізника Євгенія Сацька.

Голова наглядової ради МАУ Арон Майберг до моменту публікації матеріалу Liga.net не відповів на смс про зміну топ-менеджера в компанії.

Підкреслюється, що МАУ переживає важкі часи - у 2018 році її збитки перевалили за 100 млн доларів при виручці приблизно в 1 млрд доларів. Авіакомпанія зазнає збитків другий рік поспіль.

"Незважаючи на 15% зростання пасажиропотоку - МАУ складно конкурувати з лоукостами. У кінці 2018 року перевізнику не вистачало грошей на виплату зарплат співробітникам, почалися скорочення персоналу. У результаті компанія просила допомоги у держави.

У лютому 2019 року в інтерв'ю LIGA.net Юрій Мірошников визнав труднощі, але зазначив, що ситуація в авіакомпанії стабільна і контрольована", - йдеться у статті.

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