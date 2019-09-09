Авиакомпания МАУ сменит президента - СМИ

Новым президентом авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" станет экс-первый заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на 2 собеседников, близких к руководству МАУ.

Отмечается, что президент МАУ Юрий Мирошников, который руководил компанией 15 лет, покидает пост - его контракт заканчивается 12 сентября 2019 года.

А контракт с Дыхне, который станет новым президентом, уже подписан и вступает в силу 18 сентября.

"Ожидается, что новость о кадровых перестановках в МАУ объявят во время пресс-конференции совладельца компании Арона Майберга, которая состоится 9 сентября в 15:00. Ее тема: "О краткосрочных и долгосрочных планах развития авиакомпании МАУ", - говорится в сообщении.

По словам собеседников издания, смена менеджмента связана с турбулентностью, которую переживает в последние два года МАУ, а также негативными финансовыми результатами. "Евгений Дыхне входит в компанию как кризисный менеджер, который должен стабилизировать ситуацию", - пишет Liga.net.

"Сегодня (9 сентября - ред.) пресс-конференция, на ней все скажут", - заявила пресс-секретарь перевозчика Евгения Сацкая.

Глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг до момента публикации материала Liga.net не ответил на смс об изменении топ-менеджера в компании.

Подчеркивается, что МАУ переживает тяжелые времена - в 2018 году ее убытки перевалили за 100 млн долларов при выручке примерно в 1 млрд долларов. Авиакомпания несет убытки второй год подряд.

"Несмотря на 15% рост пассажиропотока - МАУ сложно конкурировать с лоукостами. В конце 2018 года перевозчику не хватало денег на выплату зарплат сотрудникам, начались сокращения персонала. В результате компания просила помощи у государства.

В феврале 2019 года в интервью LIGA.net Юрий Мирошников признал трудности, но отметил, что ситуация в авиакомпании стабильная и контролируемая", - говорится в статье.

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