Всі розділи
Укр / Рус

Укрзалізниця продала 112 мільйонів квитків онлайн

Вівторок, 3 вересня 2019, 17:45

З початку запровадження послуги онлайн Укрзалізниця оформила понад 112 мільйонів залізничних квитків.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що цього літа через електронні сервіси оформили понад 8,6 млн квитків (56% від загального продажу). 

"Частка оформлених через електронні сервіси проїзних документів постійно зростає: у 2019 році - 56% квитків, тоді як за 2018 рік - 50 % від загального продажу", - йдеться у повідомленні.

Для купівлі та повернення квитків онлайн можна скористатися офіційним сервісом Укрзалізниці booking.uz.gov.ua, який має і мобільну версію, або мобільним додатком на платформах Аndroid та iOS.

"Квитки через інтернет можна придбати на всі поїзди внутрішнього сполучення. Ця послуга також доступна для пасажирів поїздів міжнародного сполучення з Польщею, а також поїзда "Чотири столиці" Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига.

Онлайн можна оформити й пільгові проїзні документи - насамперед ця послуга є актуальною для студентів і осіб з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Укрзалізниця звернеться до АМКУ щодо змови на ринку виробників вагонів 3 вересня 2019, 13:17
Реструктуризація УЗ: президент доручив підготувати план до кінця року 2 вересня 2019, 16:41
Гончарук про голову УЗ: Кадрові рішення будуть, але пізніше 30 серпня 2019, 18:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!