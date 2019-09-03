Укрзалізниця продала 112 мільйонів квитків онлайн

З початку запровадження послуги онлайн Укрзалізниця оформила понад 112 мільйонів залізничних квитків.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що цього літа через електронні сервіси оформили понад 8,6 млн квитків (56% від загального продажу).

"Частка оформлених через електронні сервіси проїзних документів постійно зростає: у 2019 році - 56% квитків, тоді як за 2018 рік - 50 % від загального продажу", - йдеться у повідомленні.

Для купівлі та повернення квитків онлайн можна скористатися офіційним сервісом Укрзалізниці booking.uz.gov.ua, який має і мобільну версію, або мобільним додатком на платформах Аndroid та iOS.

"Квитки через інтернет можна придбати на всі поїзди внутрішнього сполучення. Ця послуга також доступна для пасажирів поїздів міжнародного сполучення з Польщею, а також поїзда "Чотири столиці" Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига.

Онлайн можна оформити й пільгові проїзні документи - насамперед ця послуга є актуальною для студентів і осіб з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда