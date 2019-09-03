Укрзализныця продала 112 миллионов билетов онлайн

С начала введения услуги онлайн Укрзализныця оформила более 112 миллионов железнодорожных билетов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что этим летом через электронные сервисы оформили более 8,6 млн билетов (56% от общих продаж).

"Доля оформленных через электронные сервисы проездных документов постоянно растет: в 2019 году - 56% билетов, тогда как за 2018 год - 50% от общих продаж", - говорится в сообщении.

Для покупки и возврата билетов онлайн можно воспользоваться официальным сервисом Укрзализныци booking.uz.gov.ua, который имеет и мобильную версию, или мобильным приложением на платформах Аndroid и iOS.

"Билеты через интернет можно приобрести на все поезда внутреннего сообщения. Эта услуга также доступна для пассажиров поездов международного сообщения с Польшей, а также поезда "Четыре столицы" Киев - Минск - Вильнюс - Рига.

Онлайн можно оформить и льготные проездные документы - прежде всего эта услуга актуальна для студентов и лиц с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Экономическая правда