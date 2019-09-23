Голова Податкової заперечує можливість використання "кешбеку" для конкурентної боротьби

Ідентифікація покупця, якому видали чек з порушеннями, при подачі скарги на продавця буде страхуючим варіантом від використання механізму "кешбек" для конкурентної боротьби.

Про це заявив глава Державної податквої служби Сергій Верланов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Очевидний запобіжник - це ідентифікація покупця, який скаржиться, в "електронному кабінеті". Тобто це фізособа з конкретним ідентифікаційним кодом, всі знають, де цей скаржник", - сказав Верланов під час брифінгу.

Він додав, що кешбек можна буде застосувати до покупок дорожче 850 гривень.

При цьому Верланов зазначив, що кешбек не можна буде застосувати при невидачі чека - механізм можливий тільки при частково фіскалізованій покупці (якщо не всі позиції чека відображені на сервері податкової служби) чи нефіскалізованому чеку (якщо виданий покупцеві чек не відображається на сервері відомства).

"Якщо чек не видано, то питання кешбеку не можна застосувати, але є штраф за невидачу чека", - сказав голова Податкової.

Нагадаємо:

Верховна Рада розширила обов'язкове використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу з метою детінізації розрахунків.

Норма про "кешбек" набуває чинності з 1 жовтня 2020 року. Вона передбачає, що споживач, який здійснив покупку більш як на 100 грн та отримав чек, має можливість перевірити його на автентичність, і якщо з'ясується, що розрахунковий документ в електронній формі не переданий контролюючим органам, - написати скаргу, на підставі якої може бути призначена перевірка.

Передбачено можливість використання як класичного, так і програмного РРО, відсутність обмежень з боку держави на розробку програмних РРО, реєстрацію програмного РРО через Електронний кабінет.

Норма про "кешбек" набуває чинності з 1 жовтня 2020 року. Вона передбачає, що споживач, який здійснив покупку більш як на 100 грн та отримав чек, має можливість перевірити його на автентичність, і якщо з'ясується, що розрахунковий документ в електронній формі не переданий контролюючим органам, - написати скаргу, на підставі якої може бути призначена перевірка.

Якщо перевірка підтвердить, що продавець порушив порядок проведення розрахункових операцій, його оштрафують, а покупцю повернуть 100% вартості придбаних товарів.

Також із 1 жовтня 2020 року буде застосовуватися повний розмір штрафу за незастосування РРО або невидачу чека (100% від суми при першому порушенні і 150% при кожному наступному), які до цього застосовуються в обмеженому розмірі.