Глава Налоговой отрицает возможность использования "кэшбека" для конкурентной борьбы

Идентификация покупателя, которому выдали чек с нарушениями, при подаче жалобы на продавца будет страхующим вариантом использования механизма "кэшбек" для конкурентной борьбы.

Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, передает "Интерфакс-Украина".

"Очевидный предохранитель - это идентификация покупателя, который жалуется, в "электронном кабинете". То есть это физлицо с конкретным идентификационным кодом, все знают, где этот жалобщик", - сказал Верланов во время брифинга.

Он добавил, что кэшбек можно будет применить к покупкам дороже 850 гривен.

При этом Верланов отметил, что кэшбек нельзя будет применить при невыдачи чека - механизм возможен только при частично фискализированный покупке (если не все позиции чека отражены на сервере службы) или нефискализрованном чеке (если выданный покупателю чек не отображается на сервере ведомства).

"Если чек не выдан, то вопрос кэшбек нельзя применить, но есть штраф за невыдачу чека", - сказал глава Налоговой.

Напомним:

Верховная Рада расширила обязательное использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса с целью детенизации расчетов.

Предусмотрены возможность использования как классического, так и программного РРО, отсутствие ограничений со стороны государства на разработку программных РРО, регистрация программного РРО через Электронный кабинет.

Норма о "кэшбеке" вступает в силу с 1 октября 2020 года. Она предусматривает, что потребитель, который совершил покупку на более чем 100 грн и получил чек, имеет возможность проверить его подлинность, и если выяснится, что расчетный документ в электронной форме не передан контролирующим органам, - написать жалобу, на основании которой может быть назначена проверка. Если проверка подтвердит, что продавец нарушил порядок проведения расчетных операций, его оштрафуют, а покупателю вернут 100% стоимости приобретенных товаров.

Также с 1 октября 2020 года будет применяться полный размер штрафа за неприменение РРО или невыдачу чека (100% от суммы при первом нарушении и 150% при каждом последующем), которые до этого применяются в ограниченном размере.