"Податкова амністія": задекларували перший мільярд

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На 21 грудня у межах кампанії податкової амністії капіталів українці задекларували 1,07 млрд грн.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Він зазначив, що динаміка зростає: за останні 2 тижні обсяг амністованих активів збільшився на 327%.

До бюджету завдяки амністії переказали понад 51 млн. грн.

Більше про податкову амністію читайте у статті Ярослава Вінокурова: Податкова амністія стартувала з 1 вересня: кого це стосується, які є ризики для декларантів та питання без відповідей

Нагадуємо:

З 1 вересня стартувала податкова амністія - добровільне декларування доходів триватиме рік, розмір податку, який потрібно заплатити, аби легалізувати свої статки, залежатиме від того, який актив декларується та де він перебуває.

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом декларування активів.

Передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.

Також особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.

Економічна правда