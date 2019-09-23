Кабмін з початку року виручив 215 тисяч від продажу автомобілів

Автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабміну виручило 214,9 тисяч гривень від продажу на аукціоні двох автомобілів від початку 2019 року та планує аукціони стосовно ще дев'яти транспортних засобів.

Про це заявили у секретаріаті Кабміну у відповідь запит "Інтерфакс-Україна".

"У 2019 році автопідприємство здійснило продаж на аукціоні двох транспортних засобів, відчуження яких на 13.09.2019 року ще триває, а саме: Toyota Land Cruiser - 170 278,68 грн та KIA Besta 44 705,76 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що отримані у результаті продажу кошти спрямують до держбюджету.

Також планується, що у 2019 році будуть проведені аукціони з продажу ще дев’яти транспортних засобів, які перебувають на балансі підприємства: ГАЗ - 3 шт., Mercedes-Benz - 3 шт., Volkswagen Passat - 2 шт. і "Богдан" - 1 шт.



Згідно з відповіддю секретаріату Кабміну, зараз на балансі автопідприємства перебуває 121 автомобіль 1982-2017 років випуску. У 2019 році автомобілі не закуповували.