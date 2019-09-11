Кабмін може затвердити модель розділення "Нафтогазу" до тристоронніх переговорів

Кабінет міністрів може затвердити модель анбандлінгу "Нафтогазу" до наступних тристоронніх переговорів у форматі Україна-ЄС-РФ, запланованих на 19 вересня.

Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми досягли непоганої швидкості в цьому процесі. Ми намагаємося знайти правильне рішення і навіть раніше, ніж відбудуться тристоронні переговори 19 вересня.

Я переконаний, що ми незабаром будемо готові представити загальну картину анбандлінгу. Є навіть амбіція щодо того, щоб на наступному засіданні Кабміну було ухвалено рішення про анбандлінг", - підкреслив міністр.

При цьому він відмовився уточнити, яку саме модель відокремлення можуть затвердити.

Нагадаємо:

Розділення Нафтогазу на 2 компанії та виділення оператора газотранспортної системи в окрему юридичну особу необхідне для виконання Україною своїх зобов'язань в межах виконання рішення Стокгольмського арбітражу та Третьої енергетичної директиви ЄС.

Анбандлінг - вимога ЄС у межах Третього енергетичного пакету, яка передбачає, що одна і та сама компанія не може одночасно видобувати, транспортувати і продавати газ.

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