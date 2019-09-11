Кабмин может утвердить модель разделения "Нафтогаза" до трехсторонних переговоров

Кабинет министров может принять модель анбандлинга "Нафтогаза" до следующих трехсторонних переговоров в формате Украина-ЕС-РФ, запланированных на 19 сентября.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы достигли неплохой скорости в этом процессе. Мы пытаемся найти правильное решение и даже раньше, чем состоятся трехсторонние переговоры 19 сентября.

Я убежден, что мы вскоре будем готовы представить общую картину анбандлинга. Есть даже амбиция о том, чтобы на следующем заседании Кабмина было принято решение о анбандлинге", - подчеркнул министр.

При этом он отказался уточнить, какую именно модель разделения могут утвердить.

Напомним:

Разделение Нафтогаза на 2 компании и выделение оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо необходимо для выполнения Украиной своих обязательств в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража и Третьей энергетической директивы ЕС.

Анбандлинг - требование ЕС в рамках Третьего энергетического пакета, которое предусматривает, что одна и та же компания не может одновременно добывать, транспортировать и продавать газ.

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