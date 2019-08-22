АМКУ оштрафував на 2,4 мільйона учасника тендеру Укрзалізниці

Антимонопольний комітет визнав компанії "ЄВК" та "МДС" винними у змові на торгах із закупівлі запасних частин для пасажирських вагонів УЗ.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Зазначається, що ТОВ "Науково-виробниче об’єднання "МДС" (зараз діє під назвою ТОВ "Стройактів") оштрафували на 2,35 млн гривень. Щодо "ЄВК" провадження закрили у зв’язку з припиненням діяльності цього підприємства.

"Обидві компанії запропонували Укрзалізниці продукцію німецької фірми "Евак ГмбХ". При цьому подали свої пропозиції на тендер одночасно, користувалися при поданні однією ІР-адресою та надали однакові документи (однакові мовні помилки, файли мають ідентичні властивості тощо)", - заявили в АМКУ про докази змови.

Крім цього, компанії здійснили переклад документації з німецької в одній фірмі у м. Дніпро, а "ЄВК" надавала безвідсоткову фінансову допомогу товариству "МДС".

Також фірми занизили цінову пропозицію на однаковий коефіцієнт.

Як зазначають "Наші гроші", йдеться про тендер на закупівлю туалетів для пасажирських вагонів на суму майже 12 млн грн.

Видання зазначає, що журналісти виявили ознаки змови ще в 2017 році і направили звернення в АМКУ.

"Комітету було потрібно два роки, щоб завершити розслідування", - йдеться у повідомленні.

"МДС", яку перейменували в "Стройактів", з травня перебуває стані припинення. Зі складу засновників вийшов Ігор Теличко – бізнес-партнер дітей колишніх заступників гендиректора "Укрзалізниці" Анатолія Лашка і Юрія Федюшина. Замість нього засновником "МДС" став мешканець Тбілісі Акака Кухалашвілі.

"ЄВК" перед ліквідацією також змінила засновника. Замість дніпровця Євгенія Коваленка фірму записали на молдаванина Ігоря Гилку.

Економічна правда