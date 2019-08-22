АМКУ оштрафовал на 2,4 миллиона участника тендера Укрзализныци

Антимонопольный комитет признал компании "ЕВК" и "МДС" виновными в сговоре на торгах по закупке запасных частей для пассажирских вагонов УЗ.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что ООО "Научно-производственное объединение "МДС" (сейчас действует под названием ООО "СтройАктив") оштрафовали на 2,25 млн гривен.

Относительно "ЕВК" производства закрыли в связи с прекращением деятельности этого предприятия.

"Обе компании предложили Укрзализныци продукцию немецкой фирмы "Евак ГмбХ". При этом подали свои предложения на тендер одновременно, пользовались при подаче одным IP-адрессом и предоставили одинаковые документы (одинаковые ошибки, файлы имеют идентичные свойства и т.д.)", - заявили в АМКУ о доказательствах сговора.

Кроме этого, компании осуществили перевод документации с немецкого в одной фирме в г. Днепр, а "ЕВК" предоставляла беспроцентную финансовую помощь "МДС".

Также фирмы занизили ценовое предложение на одинаковый коэффициент.

Как отмечают "Наші гроші", речь идет о тендере на закупку туалетов для пассажирских вагонов на сумму почти 12 млн грн.

Издание отмечает, что журналисты обнаружили признаки сговора еще в 2017 году и направили обращение в АМКУ.

"Комитета потребовалось два года, чтобы завершить расследование", - говорится в сообщении.

"МДС", которую переименовали в "СтройАктив", с мая находится в состоянии прекращения. Из состава учредителей вышел Игорь Теличко - бизнес-партнер детей бывших заместителей гендиректора "Укрзализныци" Анатолия Лашко и Юрия Федюшина. Вместо него основателем "МДС" стал житель Тбилиси Акака Кухалашвили.

"ЕВК" перед ликвидацией также изменила основателя. Вместо днепровца Евгения Коваленко фирму записали на молдаванина Игоря Гилку.

Экономическая правда