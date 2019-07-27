Російські хакери створюють додатки-шпигуни під виглядом популярних програм

Хакери з Росії завантажують в інтернет-магазини фейкові застосунки, які копіюють популярні програми і можуть шпигувати за власником смартфона.

Про це свідчить звіт компанії Lookout, що займається цифровою безпекою, пише "Голос Америки".

Йдеться про мобільні версії програм для Android які мають вигляд легальних програм Skype, Signal і PornHub. У фейкові версії вбудовують шкідливе розширення Monocle, що може зчитувати зображення з екрана смартфона в будь-який час, і передавати його в Росію.

За словами інженерки Lookout Апурви Кумар, це звичний метод, який використовують розробники шкідливих програм. Вони "перепаковують" відомий додаток зі шкідливими функціями, щоб не викликати підозри користувачів.

За даними Lookout, основними групами ризику є мусульмани, люди, що проживають на території Кавказу, а також в країнах Центральної Азії, зокрема в Узбекистані. Втім, компанія наголошує: це не вичерпний список, і жертвами програмного забезпечення можуть стати й інші люди.

Як стверджує Lookout, розширення Monocle розробила компанія, що пов’язана із Головним розвідувальним управлінням Генштабу РФ (ГРУ). Вперше шкідливу програму зафіксували в 2016 році, втім вона активна і досі. На думку Lookout, розробники можуть працювати і над аналогічним застосунком для власників смартфонів Apple.

Нагадаємо:

Сенатор-демократ Чак Шумер звернувся до Федеральної комісії з торгівлі та ФБР з проханням провести розслідування з приводу можливої загрози національній безпеці з боку популярного додатка FaceApp, розробником якого є російська компанія.

FaceApp належить російській компанії Wireless Lab, що базується у Санкт-Петербурзі і має понад 80 мільйонів активних користувачів на сайті. Компанію очолює колишній керівник "Яндекса" Ярослав Гончаров.

Експерти застерігають, що надані користувачами дані надсилаються в Росію, а у політиці конфіденційності додатку вказано, що безпека даних не гарантована.

Українська правда