Нацбанк змінив умови видачі ліцензії інкасаторам

НБУ уточнив окремі питання порядку видачі юрособам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації і спростив вимоги, необхідні для початку діяльності з обробки та зберігання готівки.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Відповідна постанова НБУ від 8 липня набуває чинності 18 липня.

Зазначається, що Нацбанк зменшив термін оренди приміщень (з п’яти до трьох років) і касових вузлів (з п’яти до двох років) для обробки і зберігання готівки.

Також скоротився термін оренди касової техніки для обробки і зберігання готівки (з п’яти до двох років).

Крім цього, НБУ уточнив перелік документів, які подає юридична особа для підтведження повноважень керівників.

Тепер компанія має надавати фінансову звітність за встановленою формою, висновок аудитора про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, джерел формування власного капіталу і достатності її фінансового становища для здійснення діяльності з обробки та зберігання готівки.

Регулятор також встановив перелік порушень, за яких він скасовує узгодження юрособі на здійснення операцій з обробки і зберігання готівки та визначив порядок скасування і відновлення такого узгодження.

"Всі ці зміни регулятор вніс, враховуючи звернення бізнес-спільноти, ринкову ситуацію і практику, а також з метою конкурентного розвитку ринку інкасації, обробки і зберігання готівки", - йдеться у повідомленні.

В НБУ нагадали, що відповідну ліцензію отримали і надають банкам послуги з інкасації дев’ять компаній: ТОВ Сіт-Сек'юріті, ТОВ Український сервіс інкасації, ТОВ Панорама Прикарпаття, ТОВ Діамант Сек’юріті, ТОВ Кеш Енд Сек’юріті, ПП Комсервіс-Безпека (всі - Київ), ТОВ Перша інкасаторська компанія (Одеса), ТОВ О-МЕГА і ТОВ Агентство комплексної безпеки - охоронна фірма (обидві - Харків).

Економічна правда