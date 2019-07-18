Нацбанк изменил условия выдачи лицензии инкассаторам

НБУ уточнил отдельные вопросы порядка выдачи юрлицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации и упростил требования, необходимые для начала деятельности по обработке и хранению наличных.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующее постановление НБУ от 8 июля вступает в силу 18 июля.

Отмечается, что Нацбанк уменьшил срок аренды помещений (с пяти до трех лет) и кассовых узлов (с пяти до двух лет) для обработки и хранения наличных.

Также сократился срок аренды кассовой техники для обработки и хранения наличных (с пяти до двух лет).

Кроме этого, НБУ уточнил перечень документов, которые подает юридическое лицо для подтверждения полномочий руководителей.

Теперь компания должна предоставлять финансовую отчетность по установленной форме, заключение аудитора о подтверждении достоверности и полноты финансовой отчетности, источников формирования собственного капитала и достаточности ее финансового положения для осуществления деятельности по обработке и хранению наличных.

Регулятор также установил перечень нарушений, при которых он отменяет согласование юрлицу на осуществление операций по обработке и хранению наличных и определил порядок отмены и восстановления такого согласования.

"Все эти изменения регулятор внес, учитывая обращение бизнес-сообщества, рыночную ситуацию и практику, а также с целью конкурентного развития рынка инкассации, обработки и хранения наличных", - говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что соответствующую лицензию получили и предоставляют банкам услуги по инкассации девять компаний: ООО Сит-Секьюрити, ООО Украинский сервис инкассации, ООО Панорама Прикарпатья, ООО Диамант Секьюрити, ООО Кэш Энд Секьюрити, ЧП Комсервис-Безопасность (все - Киев), ООО Первая инкассаторская компания (Одесса), ООО О-МЕГА и ООО Агентство комплексной безопасности - охранная фирма (обе - Харьков).

Экономическая правда