В УЗ прозвітували про ремонт головного ескалатора країни

"Укрзалізниця" завершила плановий ремонт ескалатора, який працює на підйом у вестибюлі Центрального вокзалу станції Київ-Пасажирський.

Про це підприємство повідомило на своїй сторінці у Facebook.

"Головний ескалатор країни працює в штатному режимі. Плановий ремонт завершено достроково", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, роботу ескалатора на Центральному залізничному вокзалі Києва призупинили 8 липня.

Зазначалося, що "Укрзалізниця" планує закінчити ремонтні роботи до 17 липня.

Нагадаємо:

Нинішні ескалатори були встановлені в 2001 році під час реконструкції вокзалу та до теперішнього часу майже вичерпали термін своєї експлуатації. Зазвичай вони працюють по 20 годин на день і обслуговують 20-40 тисяч пасажирів щодня.

В кінці лютого 2018 року один з них був зупинений у зв'язку з граничним зносом перил ланцюга і їх приводу.

Економічна правда