В УЗ прозвітували про ремонт головного ескалатора країни
"Укрзалізниця" завершила плановий ремонт ескалатора, який працює на підйом у вестибюлі Центрального вокзалу станції Київ-Пасажирський.
Про це підприємство повідомило на своїй сторінці у Facebook.
"Головний ескалатор країни працює в штатному режимі. Плановий ремонт завершено достроково", - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, роботу ескалатора на Центральному залізничному вокзалі Києва призупинили 8 липня.
Зазначалося, що "Укрзалізниця" планує закінчити ремонтні роботи до 17 липня.
Нагадаємо:
Нинішні ескалатори були встановлені в 2001 році під час реконструкції вокзалу та до теперішнього часу майже вичерпали термін своєї експлуатації. Зазвичай вони працюють по 20 годин на день і обслуговують 20-40 тисяч пасажирів щодня.
В кінці лютого 2018 року один з них був зупинений у зв'язку з граничним зносом перил ланцюга і їх приводу.
Економічна правда
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