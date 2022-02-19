Тернопіль та Івано-Франківськ хочуть сполучити Інтерсіті

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Укрзалізниця хоче відновити колію між Галичем та Підвисоким, яку демонтували у 1944 році – це дозволить об’єднати Тернопіль та Івано-Франківськ потягом Інтерсіті.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

У відомстві зазначили, що вже розпочалася підготовка до модернізації та електрифікації залізничної ділянки між Тернополем та Івано-Франківськом. Наразі очікується рішення уряду щодо виділення коштів на розробку техніко-економічного обґрунтування.

"Окрім оптимізації маршрутів на заході країни, цей варіант дозволить на 3 години скоротити час поїздки з міст центральної та південної України до Прикарпаття, зокрема і ключових гірських курортів регіону", – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Безпосередньо роботи планують розпочати на початку наступного року. УЗ та уряд опрацьовують варіант відновлення 29 км колії Галич — Підвисоке (через станції Козову, Підгайці та Галич). Цю вузькоколійну ділянку демонтували ще у 1944 році.

У міністерстві додають, що відновлення залізничного маршруту між Тернополем та Івано-Франківськом дозволить скоротити шлях між обласними центрами з нинішніх 283 км до 141 км.