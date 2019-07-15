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В УЗ отчитались о ремонте главного эскалатора страны

Понедельник, 15 июля 2019, 16:26

"Укрзализныця" завершила плановый ремонт эскалатора, работающего на подъем в вестибюле Центрального вокзала станции Киев-Пассажирский.

Об этом предприятие сообщило на своей странице в Facebook.

"Главный эскалатор страны работает в штатном режиме. Плановый ремонт завершен досрочно", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, работу эскалатора на Центральном железнодорожном вокзале Киева приостановили 8 июля.

Отмечалось, что "Укрзализныця" планирует закончить ремонтные работы до 17 июля.

Напомним:

Нынешние эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала и до настоящего времени почти исчерпали срок своей эксплуатации. Обычно они работают по 20 часов в день и обслуживают 20-40 тысяч пассажиров ежедневно.

В конце февраля 2018 один из них был остановлен в связи с предельным износом перил цепи и их привода.

Экономическая правда

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Укрзализныця ремонт железная дорога

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