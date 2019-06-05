Гройсман обурився підвищенню цін на газ "прожерливим монополістом"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що НАК "Нафтогаз України" безпідставно підвищив ціни на газ у червні і планує зробити це у липні і наказав негайно знизити тарифи і дати прогнози до кінця року.

Про це він сказав під час засідання уряду у середу.

За його словами, зобов'язання, які взяла на себе Україна про те, що мають бути ринкові ціни на газ, не можуть не виконуватися, але якщо імпортні ціни знижуються, то і внутрішні тарифи для українців мають бути знижені.

"Але в черговий раз я бачу маніпуляцію і завищенні ціни з боку НАК "Нафтогаз України". Я говорю це абсолютно офіційно. Я вважаю, що НАК "Нафтогаз" затвердив ціни, які вище ринкових на червень місяць. Теж саме вони планують зробити і на липень", - заявив Гройсман.

"І тому ми розробили нормативний документ, який не дасть можливості "Нафтогазу" зловживати своїм монопольним становищем. А вони монополісти ненажерливі", - додав він.

Прем'єр зазначив, що уряд має привести "Нафтогаз" "до тями" і змусити виконувати рішення щодо зниження цін.

"Сьогодні ми ухвалимо рішення, яке їх поверне на землю", - сказав очільник Кабміну, наголосивши, що наразі ціни накручені компанією до 8800 (грн за тисячу кубометрів - ред) у деяких регіонах, хочі ринкова ціна у червні складає 8000, а у липні прогнозується 7700.

Він додав, що крім того планується ухвалити рішення про створення комісії з представників Рахункової палати, Антимонопольного комітету, Державної фіскальної служби та Держаудитслужи, яка має з'ясувати, як формується ціни всередині компанії.

Гройсман підкреслив, що "Нафтогаз" має показати всі контракти щодо закупівлі газу, транспортування, продажу і всі документи мають бути доступні людям і написані зрозумілою мовою.

Якщо ж це не буде виконано, то, за його словами, буде вважати що ціни на газ сфальсифіковані.

"Очікую, що в червні знизять ціну, дадуть прогноз на зниження у липні і так до кінця року відповідно до того, як буде змінюватися ціна на ринках Європи", - заявив прем'єр.

Нагадаємо:

У квітні "Нафтогаз" погодив із Кабміном зменшення ціни на газ для населення.

Пізніше в НАК заявили, що їм потрібен 1 мільярд доларів, щоб закачати достатньо газу до зими.

Також повідомлялося, що АМКУ взявся за "Нафтогаз" і його "дочку" через закупівлю газу за завищеними цінами.

Українська правда