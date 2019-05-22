АМКУ взявся за "Нафтогаз" та його "дочку" через закупівлю газу за завищеними цінами

Антимонопольний комітет розслідує справу проти АТ "Укртрансгаз" та НАК "Нафтогаз України" щодо зловживання монопольним становищем, що призвело до придбання природного газу за завищеними цінами.

Про це йдеться у розпорядженні голови АМКУ Юрія Терентьєва, копію якого має ЕП.

Як наголошується, протягом 2017-2018 років "Укртрансгаз" закуповував газ переважно у "Нафтогазу", у тому числі за переговорною процедурою та відкритими торгами, за вартістю, яка була вищою, ніж на "Українській енергетичній біржі".

"Середньозважена вартість реалізації газу "Нафтогазом" "Укртрансгазу" є вищою, ніж вартість газу для промислових споживачів", - випливає з документу.

"Закупівля газу за завищеними цінами призводить до підвищення базової ціни газу, який використовується для надання УТГ послуг балансування суб’єктам господарювання, що є замовником послуг транспортування газу, а відтак призводить до підвищення цін для кінцевого споживача", - заявляють в АМКУ.

У зв’язку з цим Комітет розпочав розгляд справи за ознаками вчинення "Укртрансгазом" та "Нафтогазом" порушення у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуг транспортування газу, що полягає у придбанні газу за завищеними цінами.

Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції вже доручено збирати та аналізувати докази у цій справі.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація, що АМКУ може розпочати перевірку облгазів групи РГК Дмитра Фірташа щодо порушення у вигляді здійснення концентрації без дозволу комітету.