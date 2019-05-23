"Нафтогазу" потрібен 1 мільярд доларів, аби закачати достатньо газу до зими

"Нафтогаз України" для виконання плану зі входження у опалювальний сезон 2019/2020 років із 20 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах повинен знайти 1 мільярд доларів.

Про це повідомив глава НАК Андрій Коболєв у Facebook.

"Нам, мінімум, необхідно знайти 1 млрд доларів кредитних коштів і без цього 1 мільярда ми не зможемо повністю виконати план закачування", - сказав він.

За його словами, вирішити проблему з дефіцитом фінансів у НАК під імпорт і закачування газу, крім залучення компанією кредитних коштів, може Кабінет міністрів, який повинен "Нафтогазу" близько 140 млрд грн у якості компенсації за покладання спецзобов'язань з постачання газу .

Коболев нагадав, що чинне законодавство ставить в обов'язки Кабміну створення механізму і джерела компенсації виконання компанією спеціальних зобов'язань.

"І якби хоча б частина цього боргу перед "Нафтогазом" була закрита - це вирішило б питання закачування", - зазначив він.

Глава НАК знову повідомив, що основний варіант залучення коштів на зовнішніх ринках - це випуск євробондів.

"Це зажадає складання з урядом якогось зрозумілого для інвесторів плану, яким чином з "Нафтогазу" будуть зняті ці спецзобовязання у майбутньому, яким чином ми проведемо анбандлінг, як це вплине на фінансовий стан компанії", - резюмував Коболєв.

Як повідомлялося, на початку квітня в "Нафтогазі" зазначали наявність дефіциту грошових коштів в розмірі 71,3 млрд грн, який планується покрити за рахунок залучення кредитів в українських банках (49,5 млрд грн), випуску євробондів (14,1 млрд грн) і використання залишків власних коштів (7,7 млрд грн).

Дефіцит очікується від покупки газу для його закачування в ПСГ (27,6 млрд грн), продовження ПСО (20,9 млрд грн), зниження тарифів "Укртрансгазу" і небалансів (12,5 млрд грн), погашення зовнішніх кредитів (12,4 млрд грн), внутрішніх кредитів (4,1 млрд грн), оплати дивідендів (12,3 мдрд грн), встановлення лічильників (2,7 млрд грн), інших факторів (1,2 млрд грн).

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.

Нагадаємо, раніше Коболєв розповів, як "Нафтогаз" планує залучати кошти.

Економічна правда