Випробування спекою: в Україні покращився баланс виробництва та споживання електроенергії

Станом на ранок 25 червня в енергосистемі України покращився баланс виробництва та споживання електроенергії; гарячі резерви ТЕС становлять 237 МВт.

Про це повідомляє пресслужба ДП "НЕК "Укренерго".

"Вранці 25 червня в енергосистемі України покращився баланс виробництва та споживання електроенергії. На 10:00 в системі наявні гарячі резерви ТЕС (недовантажені енергоблоки) на рівні 237 МВт. Холодні резерви (незавантажені готові до роботи енергоблоки) відсутні", - йдеться у повідомленні Укренерго.

Водночас кількість енергоблоків ТЕС, що знаходяться на аварійному ремонті, збільшилася з чотирьох до шести загальною потужністю 2 051 МВт.

Через відсутність вугілля, як і вчора, не працюють 10 енергоблоків, зазначили в компанії.

Як повідомлялося, 21 червня Укренерго заявило про те, що в енергосистемі склалася загрозлива ситуація із забезпеченням балансу виробництва та споживання електроенергії. За останні два тижні в Україні зафіксовані рекордні показники температури повітря, при цьому пік споживання потужності становив 17 935 МВт.

За 10 днів спеки запаси вугілля на складах ТЕС зменшились майже на 10%.

На ранок 24 червня кількість теплових електростанцій, які перебувають у ремонті, скоротилася з восьми до чотирьох, водночас до 10 зросла кількість блоків ТЕС, які стоять без палива.

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