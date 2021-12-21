Асоціація міст просить Шмигаля зафіксувати тариф на електроенергію для бюджетників

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Асоціація міст України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням "стабілізувати" ціни на електроенергію для бюджетних установ та комунальних підприємств.

Копія листа АМУ за підписом голови Віталія Кличка є у розпорядженні ЕП.

У листі йдеться, що з липня по грудень середньозважена ціна постачання електроенергії збільшилася на 78% і становить близько 5 грн за 1 кВт-год.

"Стрімке збільшення ціни електроенергії ставить під загрозу надання органами місцевого самоврядування публічних послуг населенню", – заявили в Асоціації.

Також, за їхніми словами, виникла загроза безперебійному функціонуванню обєктів критичної інфраструктури, зокрема, централізованого водопостачання.

Збільшення видатків з місцевих бюджетів на закупівлю електроенергії призводить до скорочення фінансування послуг з освіти, охорони здоров'я, зовнішнього освітлення, пасажирських перевезень.

Економічна правда