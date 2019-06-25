Испытание жарой: в Украине улучшился баланс производства и потребления электроэнергии

По состоянию на утро 25 июня в энергосистеме Украины улучшился баланс производства и потребления электроэнергии; горячие резервы ТЭС составляют 237 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "НЭК "Укрэнерго".

"Утром 25 июня в энергосистеме Украины улучшился баланс производства и потребления электроэнергии. На 10:00 в системе имеются горячие резервы ТЭС (недогруженные энергоблоки) на уровне 237 МВт. Холодные резервы (незагруженные готовые к работе энергоблоки) отсутствуют", - говорится в сообщении Укрэнерго.

В то же время количество энергоблоков ТЭС, находящихся в аварийном ремонте, увеличилось с четырех до шести общей мощностью 2 051 МВт.

Из-за отсутствия угля, как и вчера, не работают 10 энергоблоков, отметили в компании.

Как сообщалось, 21 июня Укрэнерго заявило о том, что в энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт.

За 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС сократились почти на 10%.

На утро 24 июня количество тепловых электростанций, находящихся в ремонте, сократилось с восьми до четырех, одновременно до 10 возросло количество блоков ТЭС, которые стоят без топлива.

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