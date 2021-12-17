Через дефіцит вугілля можлива техногенна надзвичайна ситуація – СБУ 

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Служба безпеки попереджає про загрози зупинки тепло- та електропостачання населення через дефіцит вугілля.

Про це йдеться у листі СБУ до Кабінету міністрів від 8 грудня, що є у розпорядженні ЕП.

Так, Служба безпеки повідомляє КМУ про складну ситуацію, що утворилася у тепло- та електрогенерації внаслідок дефіциту вугілля та збільшення заборгованості.

Це може призвести до "можливого неконтрольованого росту тарифів на виробництво електричної та теплової енергії для кінцевих споживачів".

Щодо вугілля, то на 1 грудня на складах знаходилося 486,2 тис. тонн палива, натомість план накопичення становить 2,632 млн тонн – понад вп’ятеро більше за фактичні запаси.

"Проблеми з теплопостачанням можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, зростання соціального напруження серед населення та дискредитації органів влади", - йдеться у листі.

СБУ наводить приклади ТЕС та ТЕЦ, які є природними монополістами і мають критичне значення для тепло- та електропостачання споживачів.

Серед таких об’єктів:

Слов’янська ТЕС ("Донбасобленерго"), забезпечує м. Миколаївка Донецької області, зупинка ТЕС зумовить відключення 14 тисяч споживачів;

Луганська ТЕС (ДТЕК Ріната Ахметова), є одним із основних джерел теплоенергії у Луганській області;

Чернігівська ТЕЦ, забезпечує 40% мешканців Чернігова, зокрема – об’єкти соціальної інфраструктури (лікарні, школи тощо);

Дарницька ТЕЦ ("Євро-Реконструкція"), постачає тепло киянам Дніпровського та Дарницького районів, працює на газі, запаси вугілля відсутні.

Нагадуємо:

З початком опалювального сезону в Україні ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ погіршилася.

В Україні на 13 грудня на жодній теплоелектростанції не дотримано мінімальних вимог щодо запасів вугілля.

На 22 листопада з цих же причин не працювали 20 блоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей загальною потужністю 7 ГВт.

Кабінет міністрів готує сценарій, за якого теплоелектростанції та теплоелектроцентралі за потреби переведуть на роботу зі 100% використанням газу.

Економічна правда



