Порошенко відмовився коментувати розслідування щодо Кононенка

Президент Петро Порошенко відмовився прокоментувати факти, наведені у розслідуванні щодо причетності його бізнес-партнера і друга, нардепа Ігоря Кононенка до діяльності ПАТ "Енергомережа" та її очільника Дмитра Крючкова, нині розшукуваного НАБУ за виведення сотнів мільйонів гривень із "Запоріжжяобленерго".

Про це повідомляють "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший").

Зокрема, факти щодо причетності Кононенка наводились у розслідуванні "Схем" — "П. дав добро".

Зазначається, що знімальна група "Схем" намагалася двічі отримати коментар Порошенка.

Так, у день першого туру виборів президент спочатку пообіцяв відповісти на це запитання після того, як проголосує у Будинку офіцерів у Києві. Але згодом проігнорував прохання журналіста про коментар, – йдеться у спецрепортажі "Вперед, на Банкову!".

Також редакція досі не отримала письмової відповіді на офіційний запит на ім’я президента, відправлений 27 березня під час підготовки розслідування "П. дав добро" про роль Ігоря Кононенка у схемі виведення сотень мільйонів гривень з кількох напівдержавних обленерго, зазначають у "Схемах".

І додають, що не відреагували на повідомлення від редакції і співробітники прес-служби президента.

Як повідомлялося, соратник президента Ігор Кононенко виявився причетним до афер в енергетиці. Це підтвердило розслідування програми "Схеми" і роздобуті телефонні розмови.

Нагадаємо:

28 березня журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.

Підозрюваний у розкраданні коштів в енергетиці екс-депутат і бізнесмен Крючков стверджує, що найближче оточення Порошенка курувало оборудки в енергетичному комплексі та отримувало від цього значну частину прибутку.

У діючого глави держави розслідування програми "Схеми" назвали чорним передвиборчим піаром і заявили, що фігурант розслідування Кононенко готує позов до закордонного суду на "Радіо Свобода".

Журналісти програми "Схеми" заявили, що не бояться позову найближчого Кононенка через своє розслідування та заявили, що передали записи розмов детективам НАБУ.

Пізніше Кононенко попри домовленості відмовився від інтерв’ю журналістам програми "Схеми".

За 2018 рік Кононенко отримав доходи у сумі понад 20,7 мільйонів гривень, із яких заробітна плата у Верховній Раді становить лише 385,3 тисячі гривень.

Економічна правда