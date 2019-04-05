Порошенко отказался комментировать расследование в отношении Кононенко

Президент Петр Порошенко отказался прокомментировать факты, приведенные в расследовании о причастности его соратника, нардепа Игоря Кононенко к деятельности ОАО "Энергосети" и ее руководителя Дмитрия Крючкова, которого разыскивает НАБУ за вывод сотни миллионов гривень из "Запорожьеоблэнерго".

Об этом сообщают "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

В частности, факты о причастности Кононенко приводились в расследовании "Схем" — "П. дал добро".

Отмечается, что съемочная группа "Схем" пыталась дважды получить комментарий Порошенко.

Так, в день первого тура выборов президент сначала пообещал ответить на этот вопрос после того, как проголосует в Доме офицеров в Киеве. Но впоследствии проигнорировал просьбу журналиста о комментарии, — говорится в спецрепортаже "Вперед, на Банковую!".

Также редакция до сих пор не получила письменный ответ на официальный запрос на имя президента, отправленный 27 марта в ходе подготовки расследования "П. дал добро" о роли Кононенко в схеме вывода сотен миллионов гривень из нескольких полугосударственных облэнерго, отмечают в "Схемах".

И добавляют, что не отреагировали на запрос редакции и сотрудники пресс-службы президента.

Как сообщалось, соратник президента Игорь Кононенко оказался причастным к аферам в энергетике. Это подтвердило расследование программы "Схемы" и добытые телефонные разговоры.

Напомним:

28 марта журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.

Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючков утверждает, что ближайшее окружение Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.

У действующего главы государства расследование программы "Схемы" назвали черным предвыборным пиаром и заявили, что фигурант расследования Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".

Журналисты программы "Схемы" заявили, что не боятся иска ближайшего соратника президента Кононенко из-за своего расследования и заявили, что передали записи разговоров детективам НАБУ.

Позже Кононенко несмотря на договоренности отказался от интервью журналистам программы "Схемы".

Напомним, что за 2018 год Кононенко получил доходы в сумме более 20,7 млн гривень, из которых заработная плата в Верховной Раде составляет лишь 385,3 тисячи гривень.

Экономическая правда