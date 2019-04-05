Порошенко отказался комментировать расследование в отношении Кононенко
Президент Петр Порошенко отказался прокомментировать факты, приведенные в расследовании о причастности его соратника, нардепа Игоря Кононенко к деятельности ОАО "Энергосети" и ее руководителя Дмитрия Крючкова, которого разыскивает НАБУ за вывод сотни миллионов гривень из "Запорожьеоблэнерго".
Об этом сообщают "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").
В частности, факты о причастности Кононенко приводились в расследовании "Схем" — "П. дал добро".
Отмечается, что съемочная группа "Схем" пыталась дважды получить комментарий Порошенко.
Так, в день первого тура выборов президент сначала пообещал ответить на этот вопрос после того, как проголосует в Доме офицеров в Киеве. Но впоследствии проигнорировал просьбу журналиста о комментарии, — говорится в спецрепортаже "Вперед, на Банковую!".
Также редакция до сих пор не получила письменный ответ на официальный запрос на имя президента, отправленный 27 марта в ходе подготовки расследования "П. дал добро" о роли Кононенко в схеме вывода сотен миллионов гривень из нескольких полугосударственных облэнерго, отмечают в "Схемах".
И добавляют, что не отреагировали на запрос редакции и сотрудники пресс-службы президента.
Как сообщалось, соратник президента Игорь Кононенко оказался причастным к аферам в энергетике. Это подтвердило расследование программы "Схемы" и добытые телефонные разговоры.
Напомним:
28 марта журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.
Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючков утверждает, что ближайшее окружение Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.
У действующего главы государства расследование программы "Схемы" назвали черным предвыборным пиаром и заявили, что фигурант расследования Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".
Журналисты программы "Схемы" заявили, что не боятся иска ближайшего соратника президента Кононенко из-за своего расследования и заявили, что передали записи разговоров детективам НАБУ.
Позже Кононенко несмотря на договоренности отказался от интервью журналистам программы "Схемы".
Напомним, что за 2018 год Кононенко получил доходы в сумме более 20,7 млн гривень, из которых заработная плата в Верховной Раде составляет лишь 385,3 тисячи гривень.
Экономическая правда
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