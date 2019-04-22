Великий український виробник яєць відкрив "дочку" в Дубаї

Агропромислова група компаній "Овостар Юніон", один з провідних виробників яєць і яєчних продуктів в Україні, в 2018 році відкрила дочірню компанію в Дубаї і ще дві купила в Україні.

Про це група повідомила в річному фінансовому звіті, передає "Інтерфакс-Україна".

"Група експортує велику кількість яєць і яєчних продуктів в Об'єднані Арабські Емірати. Оцінивши потенціал і перспективи подальшої експансії на ринок ОАЕ, в 2018 році група вирішила відкрити компанію в Дубаї. Статутний капітал становив 28 тис доларів. Групі належить 100% акцій OAE Food Trade FZE", - наголошується у звіті.

Згідно з ним, обсяг експорту в країни Середнього Сходу склав 26% загального обсягу продажів.

Крім того, в червні 2018 року "Овостар" купив ТОВ "БВВ Еквіпмент" і ТОВ "БВ Трейдинг" (обидва - Рокитне Київської обл.). Ціна покупки становила 2,1 млн доларів і 1,2 млн доларів відповідно. Гудвіл підприємств становить 51 тис. доларів і повністю належить до яєчного сегменту групи.

"Овостар Юніон" входить в трійку лідерів по виробництву курячих яєць в Україні. У 2011 р група здійснила IPO на Варшавській фондовій біржі.

Раніше повідомлялося, що "Овостар" інвестує 85 млн євро у виробництво яєць в Латвії до 2026 року. Будівництво підприємства планується почати в другій половині 2019 року, ймовірне місце розташування - Тукумсский або Огрский край. На підприємстві Gallusman планується утримувати до 8 млн курей, передбачені також цех по виробництву кормів та станція біогазу.

Холдингова компанія групи - Ovostar Union N.V. - в середині червня 2011 роки провела IPO 25% акцій на WSE і привернула 33,2 млн доларів. Мажоритарний пакет акцій компанії знаходиться у власності Prime One Capital Limited, яка контролюється її головним виконавчим директором Борисом Беліковим і головою ради директорів Віталієм Вересенко.

"Овостар Юніон" за підсумками 2017 року наростив чистий прибуток на 2% в порівнянні з 2016 роком - до 22,9 млн доларів. Його виручка в минулому році зросла на 27% - до 98,7 млн, валовий прибуток - на 18%, до 30,8 млн доларів.

"Овостар Юніон" за підсумками 2018 року скоротила чистий прибуток на 23,6% в порівнянні з 2017 роком - до 17,5 млн доларів, його виручка зросла на 27% - до 125 млн доларів.

Нагадаємо, Україна на початку 2018 року стала найбільшим експортером яєць до країн Євросоюзу, забезпечивши 38% від загального обсягу постачання цієї продукції.

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