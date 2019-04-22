Всі розділи
Укр / Рус

Великий український виробник яєць відкрив "дочку" в Дубаї

Понеділок, 22 квітня 2019, 16:19
 

Агропромислова група компаній "Овостар Юніон", один з провідних виробників яєць і яєчних продуктів в Україні, в 2018 році відкрила дочірню компанію в Дубаї і ще дві купила в Україні.

Про це група повідомила в річному фінансовому звіті, передає "Інтерфакс-Україна".

"Група експортує велику кількість яєць і яєчних продуктів в Об'єднані Арабські Емірати. Оцінивши потенціал і перспективи подальшої експансії на ринок ОАЕ, в 2018 році група вирішила відкрити компанію в Дубаї. Статутний капітал становив 28 тис доларів. Групі належить 100% акцій OAE Food Trade FZE", - наголошується у звіті.

Згідно з ним, обсяг експорту в країни Середнього Сходу склав 26% загального обсягу продажів.

Крім того, в червні 2018 року "Овостар" купив ТОВ "БВВ Еквіпмент" і ТОВ "БВ Трейдинг" (обидва - Рокитне Київської обл.). Ціна покупки становила 2,1 млн доларів і 1,2 млн доларів відповідно. Гудвіл підприємств становить 51 тис. доларів і повністю належить до яєчного сегменту групи.

"Овостар Юніон" входить в трійку лідерів по виробництву курячих яєць в Україні. У 2011 р група здійснила IPO на Варшавській фондовій біржі.

Раніше повідомлялося, що "Овостар" інвестує 85 млн євро у виробництво яєць в Латвії до 2026 року. Будівництво підприємства планується почати в другій половині 2019 року, ймовірне місце розташування - Тукумсский або Огрский край. На підприємстві Gallusman планується утримувати до 8 млн курей, передбачені також цех по виробництву кормів та станція біогазу.

Холдингова компанія групи - Ovostar Union N.V. - в середині червня 2011 роки провела IPO 25% акцій на WSE і привернула 33,2 млн доларів. Мажоритарний пакет акцій компанії знаходиться у власності Prime One Capital Limited, яка контролюється її головним виконавчим директором Борисом Беліковим і головою ради директорів Віталієм Вересенко.

"Овостар Юніон" за підсумками 2017 року наростив чистий прибуток на 2% в порівнянні з 2016 роком - до 22,9 млн доларів. Його виручка в минулому році зросла на 27% - до 98,7 млн, валовий прибуток - на 18%, до 30,8 млн доларів.

"Овостар Юніон" за підсумками 2018 року скоротила чистий прибуток на 23,6% в порівнянні з 2017 роком - до 17,5 млн доларів, його виручка зросла на 27% - до 125 млн доларів.

Нагадаємо, Україна на початку 2018 року стала найбільшим експортером яєць до країн Євросоюзу, забезпечивши 38% від загального обсягу постачання цієї продукції.

Читайте такожЕкспорт заводів. Як українські компанії "пускають коріння" в Європі

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

експорт

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Росія заборонила експорт нафти та бензину до України 18 квітня 2019, 12:30
Експорт українського борошна знизився на 25% 17 квітня 2019, 18:45
Чому виробники зброї тікають з України 4 квітня 2019, 14:59
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!