Крупный украинский производитель яиц открыл "дочку" в Дубае

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, в 2018 году открыла дочернюю компанию в Дубае и еще две купила в Украине.

Об этом группа сообщила в годовом финансовом отчете, передает "Интерфакс-Украина".

"Группа экспортирует большое количество яиц и яичных продуктов в Объединенные Арабские Эмираты. Оценив потенциал и перспективы дальнейшей экспансии на рынок ОАЭ, в 2018 году группа решила открыть компанию в Дубае. Уставный капитал составил 28 тыс долларов. Группе принадлежит 100% акций OAE Food Trade FZE", - отмечается в отчете.

Согласно ему, объем экспорта в страны Среднего Востока составил 26% общего объема продаж.

Кроме того, в июне 2018 года "Овостар" купил ООО "БВВ Эквипмент" и ООО "БВ Трейдинг" (оба – Рокитное Киевской обл.). Цена покупки составила 2,1 млн долларов и 1,2 млн долларов соответственно. Гудвилл предприятий составляет 51 тыс. долларов и целиком относится к яичному сегменту группы.

"Овостар Юнион" входит в тройку лидеров по производству куриных яиц в Украине. В 2011 г. группа осуществила IPO на Варшавской фондовой бирже.

Ранее сообщалось, что "Овостар" инвестирует 85 млн евро в производство яиц в Латвии до 2026 года. Строительство предприятия планируется начать во второй половине 2019 года, вероятное местоположение – Тукумсский или Огрский край. На предприятии Gallusman планируется содержать до 8 млн кур, предусмотрены также цех по производству кормов и станция биогаза.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла 33,2 млн долларов. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее главным исполнительным директором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

"Овостар Юнион" по итогам 2017 года нарастил чистую прибыль на 2% по сравнению с 2016 годом - до 22,9 млн долларов. Его выручка в прошлом году возросла на 27% - до 98,7 млн долларов, валовая прибыль - на 18%, до 30,8 млн долларов.

"Овостар Юнион" по итогам 2018 года сократила чистую прибыль на 23,6% по сравнению с 2017 годом - до 17,5 млн долларов, его выручка возросла на 27% - до 125 млн долларов.

Напомним, Украина в начале 2018 года стала крупнейшим экспортером яиц в страны Евросоюза, обеспечив 38% от общего объема поставок этой продукции.

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