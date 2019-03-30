ГПУ направила до Німеччини запит про екстрадицію Крючкова

Генеральна прокуратура направила запит до Німеччини на екстрадицію екс-депутата Верховної Ради від партії "Батьківщина", бізнесмена Дмитра Крючкова.

Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін, пише "Інтерфакс-Україна".

"Орган досудового розслідування запросив видачу К., найближчим часом сподіваємося на позитивні новини. Але на все свій час, не буду забігати наперед", - сказав Єнін, відповідаючи на питання агентства, чи є у Генпрокуратури наміри наполягати на екстрадиції Крючкова і чи немає до нього питань у українських правоохоронних органів у зв'язку з оприлюдненою в ЗМІ інформацією про виведення коштів через його компанію "Енергомережа".

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Нагадуємо:

Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.

В липні 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук. На початку 2017 року Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.

У травні 2017 року суд заочно заарештував Крючкова. У квітні 2018 року стало відомо, що Дмитра Крючкова затримали у Німеччині.

У травні Крючков вийшов з німецької в'язниці під заставу.

У листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури склали письмове повідомлення про підозру Крючкову.

28 березня журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.

Підозрюваний у розкраданні коштів в енергетиці екс-депутат і бізнесмен Дмитро Крючков стверджує, що найближче оточення президента Петра Порошенко курувало оборудки в енергетичному комплексі та отримувало від цього значну частину прибутку.

У діючого глави держави Петра Порошенка розслідування програми "Схеми" назвали чорним передвиборчим піаром і заявили, що фігурант розслідування Ігор Кононенко готує позов до закордонного суду на "Радіо Свобода".

Українська правда