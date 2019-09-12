Суд відновив процедуру банкрутства "Центренерго"

Північний апеляційний господарський суд призупинив дію рішення Господарського суду Києва від 19 серпня 2019 року, яким було припинено процедуру банкрутства ПАТ "Центренерго".

Про це йдеться в рішенні Північного апеляційного госпсуду від 10 вересня, що є в розпорядженні ЕП.

З вердикту апеляційної інстанції стає зрозуміло, що рішення першої призупинено "до розгляду позовів ТОВ "Баланс груп" і ТОВ "Транснова".

У свою чергу розгляд позовів цих компаній призначено судом на 9 жовтня.

Компанії "Баланс груп" і "Транснова" опосередковано контролюються засновником групи "Енергомережа" Дмитром Крючковим. Його структури є власниками основної частини кредиторської заборгованості "Центренерго", визнаної судом в рамках процедури її банкрутства.

Використовуючи цей статус, Крючков міг претендувати на отримання адміністративного контролю над енергокомпанією шляхом призначення довіреної особи арбітражним керуючим ПАТ. Припинення процедури банкрутства "Центренерго" позбавляло його цієї можливості, що і стало приводом для ініціативи структур Крючкова про відновлення цього процесу.

Наразі в.о. генерального директора "Центренерго" є Володимир Потапенко. На цю посаду він був призначений кілька місяців тому, внаслідок чого основними контрагентами ПАТ стали структури групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Дмитро Рясний, ЕП