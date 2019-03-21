НБУ оскаржить судове рішення про виплату 129 мільйонів власнику "Радикал банку"
Національний банк України подасть апеляцію на рішення Господарського суду Києва, яким задоволено позов до НБУ про відшкодування шкоди в розмірі 128,9 млн акціонеру ліквідованого Радикал Банку - ТОВ "Промислова інноваційна компанія".
Про це повідомили у прес-службі НБУ.
"Національний банк України подасть апеляційну скаргу в обов'язковому порядку", - сказав представник прес-служби регулятора.
Як повідомлялося, Господарський суд Києва 4 березня 2019 року задовольнив позов "Промислової інноваційної компанії" (Київська обл.) І постановив стягнути з НБУ на користь позивача 128,9 млн грн як відшкодування в зв'язку рішенням про віднесення Радикал Банку до категорії неплатоспроможних.
Як повідомлялося, НБУ 9 липня 2015 року відніс Радикал Банк до категорії неплатоспроможних у зв'язку з тим, що за підсумками перевірки операційних кас і відділень банку було встановлено грубе порушення законодавства в сфері готівкового обігу.
Нагадаємо:
"Промислова інноваційна компанія сконцентрувала" 71% акцій Радикал Банку в червні 2015 року.
За даними журналістівYanukovychLeaks, "Радикал банк" був пов'язаний з колишнім президентом Януковичем.
Банк працював з 2010 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. За даними НБУ, ключовими власниками банку були Максим Шпак та Анрі Веремійченко, яким належали 71% банку через "Промислову інноваційну компанію.
У 2010 році Радикал разом з іншим банком, який пов'язували з "сім'єю" Януковича — Укрбізнесбанком — був задіяний в сумнівних контрактах на суму понад 1,6 млрд грн.
Восени 2013 року Радикал почав обслуговувати співробітників "Танталіту" — компанії, у власності якої знаходилось "Межигір'я". Крім того, низка акціонерів і посадових осіб банку виявилися пов'язаними з групою межигірських фірм.
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