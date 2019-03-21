НБУ оспорит судебное решение о выплате 129 миллионов владельцу "Радикал банка"

Национальный банк Украины подаст аппеляцию на решение Хозяйственного суда Киева, которым удовлетворен иск к НБУ о возмещении ущерба в размере 128,9 млн акционеру ликвидируемого Радикал Банка - ООО "Промышленная инновационная компания".

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Национальный банк Украины подаст апелляционную жалобу в обязательном порядке", - сказал представитель пресс-службы регулятора.

Как сообщалось, Хозсуд Киева 4 марта 2019 года удовлетворил иск "Промышленной инновационной компании" (Киевская обл.) и постановил взыскать с НБУ в пользу истца 128,9 млн грн в качестве возмещения в связи решением об отнесении Радикал Банка к категории неплатежеспособных.

Как сообщалось, НБУ 9 июля 2015 года отнес Радикал Банк к категории неплатежеспособных в связи с тем, что по итогам проверки операционных касс и отделений банка было установлено грубое нарушение законодательства в сфере наличного обращения.

Напомним:

"Промышленная инновационная компания сконцентрировала" 71% акций Радикал Банка в июне 2015 года.

По данным YanukovychLeaks, Радикал Банк был связан с окружением беглого президента Виктора Януковича.

Банк работал с 2010 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. По данным НБУ, ключевыми владельцами банка были Максим Шпак и Анри Веремийченко, которым принадлежали 71% банка через "Промышленную инновационную компанию.

В 2010 году Радикал вместе с другим банком, который связывали с "семьей Януковича" – Укрбизнесбанком – был задействован в сомнительных контрактах на сумму более 1,6 млрд грн.

Осенью 2013 года Радикал начал обслуживать сотрудников "Танталита" – компании, в собственности которой находилось "Межигорье". Кроме того, ряд акционеров и должностных лиц банка оказались связанными с группой межигорских фирм.

Читайте также: РАДИКАЛьная сделка. Как вывести из банка активы на сотни миллионов