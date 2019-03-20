НБУ повинен заплатити 129 мільйонів власнику банку-банкрута — суд

Національний банк програв спір власнику закритого в 2015 році Радикал банку і зобов'язаний виплатити йому грошову компенсацію за 71% акцій.

Про це йдеться в рішенні Господарського суду Києва, повідомляє Finclub.

Так, 4 березня Господарський суд Києва задовольнив позов ТОВ "Промислова інноваційна компанія" і стягнув з НБУ на користь позивача 128,943 млн грн в якості "відшкодування майнової шкоди, яка була завдана шляхом прийняття неправомірного рішення НБУ про віднесення Радикал Банку до категорії неплатоспроможних".

Ще раніше "Промислова інноваційна компанія", яка володіла на момент банкрутства 71% акцій банку, довела протиправність постанови НБУ про віднесення Радикал банку до неплатоспроможних.

Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 29 березня 2016 року своєю постановою задовольнив відповідний позов компанії: визнав протиправною і скасував постанову НБУ.

Нагадаємо: 9 липня 2015 Національний банк прийняв постанову, якою відніс ПАТ "Радикал Банк" до неплатоспроможних. Уже 10 липня в банк увійшла тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів (ФГВФО), а ліквідація банку розпочалась 9 листопада того ж року.

Київський апеляційний адміністративний суд 9 червня 2016 року залишив це рішення незмінним. Вищий адміністративний суд 6 грудня 2016 року відхилив касаційні скарги сторін. А 4 липня 2018 року Верховний Суд відмовився розглядати заяву НБУ про перегляд цих рішень.

Домігшись судового визнання незаконності закриття Радикал банку, його власник вирішив стягнути з НБУ отриманий майновий збиток у вигляді позбавлення належних йому корпоративних прав вартістю 129,943 млн грн.

"Суд встановив, що постанова НБУ від 09.07.2015 "Про віднесення ПАТ "Радикал банку" до неплатоспроможних" запустило процедуру виведення цього банку з ринку, яка позбавила власників акцій їхніх корпоративних прав, які, згідно з вимогами законодавства, переходять до ФГВФО.

При цьому жоден з можливих способів виведення банку з ринку не передбачає повернення корпоративних прав власникам акцій, що свідчить про порушення прав позивача.

На підставі викладеного суд прийшов до висновку, що позовні вимоги ТОВ "Промислова інноваційна компанія" про стягнення матеріальної шкоди в сумі 128,942 млн грн є доведеними та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі", — зазначається в рішенні суду.

У НБУ повідомили, що оскаржать в апеляційній інстанції програш. "Національний банк подасть апеляційну скаргу в обов'язковому порядку", — повідомили в прес-службі НБУ.

Як повідомлялось, за даними журналістыв YanukovychLeaks, "Радикал банк" був пов'язаний з колишнім президентом Януковичем.

Банк працював з 2010 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. За даними НБУ, ключовими власниками банку були Максим Шпак та Анрі Веремійченко, яким належали 71% банку через "Промислову інноваційну компанію.

У 2010 році Радикал разом з іншим банком, який пов'язували з "сім'єю" Януковича — Укрбізнесбанком — був задіяний в сумнівних контрактах на суму понад 1,6 млрд грн.

Восени 2013 року Радикал почав обслуговувати співробітників "Танталіту" — компанії, у власності якої знаходилось "Межигір'я". Крім того, низка акціонерів і посадових осіб банку виявилися пов'язаними з групою межигірських фірм.

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